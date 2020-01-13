武漢肺炎：台疾管署專家抵埗　世衞為冠狀病毒命名

大陸湖北武漢爆發病毒肺炎疫情，世界衞生組織周日（12日）正式把引致肺炎的新型冠狀病毒命名為2019-nCoV，即2019新型冠狀病毒。台灣的疾管署2名專家已於周日晚上抵達武漢，至少會停留2天，返台後再作報告。

疾管署副署長羅一鈞表示，據周日大陸官方更新的疫情統計，目前診斷新型冠狀病毒感染的肺炎病例維持41例，其中重症7例、1例死亡，已出院6例，其餘病情穩定。目前大陸、香港、新加坡、台灣、泰國、南韓、澳門都出現可疑案例，但僅大陸確診。他稱，世衞把病毒命名為2019-nCoV，不再像之前以地名命名，如中東呼吸綜合症（MERS），主要是考慮疫情並非只集中在一地，避免遭外界質疑形象刻板。

疾管署自上月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，已執行22航班，共檢疫2342名旅客及機組人員，截至目前有症狀者共11名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗後證實沒有感染，其餘9名經評估無須後送。署方的「武漢旅遊史之發燒肺炎病例」迄今有4宗個案，其中3人證實沒有感染，1人檢驗中，台灣目前並無確診個案。