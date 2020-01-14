被揭藏逾1000瓶名酒　白向群︰趁在位準備退休後喝的酒

反貪腐紀錄片《國家監察》第二集除了披露賴小民案情外，還介紹了內蒙古自治區人民政府前副主席白向群的貪賄案情。白向群因犯貪污、受賄、內幕交易等多項罪名，去年1月31日一審被判囚16年；他在紀錄片上憶述，當時自己想着要趁在位的時候，把退休後喝的酒都準備好，除了賄款還大肆收受名酒賄賂，曾有老闆一次便送給他30箱茅台酒。受查時，專案組就在其家中查扣了1000多瓶貴重名酒。

白向群憶述，他收受的第一筆賄賂，正是第一次當上「一把手」之後；他當時是自治區團委書記，正處理興建辦公樓項目，一名與他關係不錯的老闆為取得項目，足足給了白向群105萬（人民幣，下同，約120萬港元）賄款，令他首次體會到靠權力來錢「原來那麽容易」。隨着他權力愈來愈大，對金錢的胃口亦增加，在擔任烏海市長、市委書記期間，白向群就利用境內有豐富的煤礦資源，換取大量「黑金」。

另外，白向群還買官賣官，收受30多名幹部錢財。受查時，專案組發現白向群在呼和浩特、北京，乃至海南等地，實際控制房產10多套，其中不少面積巨大、裝修豪華。

紀錄片透露，白向群愛喝酒是出了名的，不少老闆為投其所好，以高檔名酒相送，白向群也來者不拒。除了收禮，白向群還4次動用公款共600多萬元（約688萬港元），不斷購買各種高檔的白酒、紅酒。他在片中悔罪，坦言︰「現在來想很可悲，收了這麽多的錢，換來的結果呢？一間牢房一張床，收了那麽多的酒想著天天喝，一天三頓牢飯，一回想起這些，自己可以說是痛不欲生。」