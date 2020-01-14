學術論文闡述師娘美惹爭議　期刊致歉宣布撤稿

由中科院主管的學術期刊《冰川凍土》近日爆出醜聞，有網民發現該期刊2013年一篇學術論文，竟用了兩個章節來闡述「導師的崇高感」和「師娘的優美感」，且論文獲國家自然科學基金重點項目資助，令輿論嘩然。《冰川凍土》周日（12日）發聲明致歉，承認審核不嚴，決定撤稿；至於作者的導師兼期刊主編、中科院院士程國棟亦宣布引咎辭職。

據了解，該篇題為《生態經濟學集成框架的理論與實踐》的論文，作者是中科院寒區旱區環境與工程研究所研究員徐中民；論文則在2013年10月份兩部分刊發在《冰川凍土》第五期上，一共佔該期共35頁。論文以「導師程國棟院士夫婦」的事迹為例，描述他們攜手演繹的人生大道，卻離奇成為《黑河流域中遊水-生態-經濟模型綜合研究》子項目的一項成果，獲得200萬元人民幣（約226萬港元）資助。

事件揭發後，作者徐中民回應內媒查詢時否認吹捧導師，強調文章有深層含義。他指出，文章後面有很高水平的研究論文作支撐，他只是把導師和師娘互補的正反饋環關係，當成生活的一個例子，批評網民「可能看了眼紅，理解有偏差是他自己的事」。

至於身陷漩渦中的程國棟則承認，該論文與《冰川凍土》的學術定位不符，強調他自2011年從崗位退下來後，對期刊的關心很少，對於徐中民談論自己崇高感和妻子優美感的事情一無所知；惟他承認作為主編，應負重要責任，已向領導申請引咎辭職，並向廣大讀者道歉。