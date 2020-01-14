貧困女大生病逝　家人揭45萬人民幣慈款去向不明

貴州銅仁市24歲女大生吳花燕，周一病逝，引起萬千網民悲嘆，卻意外引起另一場風波。有家屬向內地傳媒踢爆，有慈善平台在吳花燕不知情下，利用她的名義籌款，其中某抖音帳號籌得的善款，去向卻不明，令她極為寒心。

報道引述吳花燕的家人透露，吳花燕最初沒想過網上求助，在親友和病友的鼓勵下，才在某平台寫下求助信息，希望籌集20萬元（人民幣，下同，約23萬港元）；在吳的故事曝光後，多個慈善平台曾聯繫她，希望為她籌款，其中包括「9958兒童緊急救助中心」；惟該中心便在吳不知情下，擅自在某公益平台發起80萬元（約91萬港元）籌款計劃；在短短5天內，便籌得約60萬元（約68萬港元）。

奇怪的是，該中心又在另一公益平台，以吳花燕名義發起40萬元（約45萬港元）的愛心籌款，並迅速達成目標；惟對於這次籌款，吳花燕同樣是全不知曉。該中心在網上「進展報告」中解釋，「是想為個善良處境又艱難的女大學生做點什麽」，卻又指「本案例項目，將收取籌款額的6%作為項目執行成本費用」。

對此，內媒記者去年11月曾向該中心負責人查詢，但對方要求記者留下聯絡方法後，至今仍未有回覆。

更令吳花燕家人憤怒的是，一個名為「XX聽新聞」的抖音帳號，在吳花燕不知情的情況下，以「護燕行動」之名，在抖音平台以二維碼收款的方式為吳籌款，其後更聲稱已將45萬（約51萬港元）交予吳花燕；惟吳花燕家人表示，對方雖曾派人到醫院，惟他們因善款已夠而婉拒，「根本就沒有收這筆錢」。

吳家人狠批，對方是消費吳花燕，有「利用吳花燕博眼球和流量」的嫌疑；又透露吳花燕知道事件後感到十分傷心。去年10月30日，吳花燕特意發聲明向熱心市民致謝，同時強調已籌得預期的醫療費用，停止籌款。