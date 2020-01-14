女子遇車禍須手術　醫生竟錯把骨水泥注健康位置

來自深圳的王女士早前遇到交通事故，並在家屬李先生陪同下，到南山區南方科技大學醫院就診，被診斷為胸12椎受傷。然而接受手術時，醫生竟錯誤對胸11椎做手術。院方事後介入調查，表示事件屬醫生術中透視計算椎體錯誤所致；李先生則在近日向醫院提出賠償，並把資料反饋予南​​山區衞生健康局，目前事件仍在調查中。

王女士表示在醫生建議下，她接受了「pkp骨水泥手術」，惟手術時她感到十分疼痛，曾要求醫生終止無果。然而手術後，王女士病情並沒有好轉，遂又做了多次檢查，結果診斷為「胸11椎體pkp術後，胸12椎體壓縮性骨折，請結合臨床」。李先生稱，手術醫生向他指是因為機器老化，顯示器模糊導致計算椎體錯誤，而院方的回應則是醫生術中透視計算椎體錯誤，誤將骨水泥注入胸11椎體。

李先生事後向院方提出賠償，指把傷殘、精神損害計算在內，應索償60至70萬元人民幣（約68.8萬至80萬港元）。不過由於雙方就金額存在分歧，協商暫未成功。醫院醫務科科長表示，醫院第一時間就承認了手術問題，不會逃避責任，但賠償方面不應由醫院或家屬單方面決定。目前王女士仍在醫院接受治療。