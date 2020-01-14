台灣大選：國民黨多名黨員宣辭中常委　盼黨改革奮起

台灣大選剛於上周六（11日）結束，國民黨在總統及立委選舉上均大敗給民進黨，黨主席吳敦義宣布請辭，多名年輕黨員亦先後問責，黨內改革檢討聲浪不斷。當中，成功當選的立委江啟臣、蔣萬安及台北市議員徐弘庭等人，均在周一（13日）先後宣布辭去中常委職務。

成功連任國民黨立委的江啟臣，周一深夜宣布辭去中常委職務，並呼籲其他人一同總辭。他在Facebook指出，國民黨與時代脫節，要痛定思痛的改革才能再次奮起，並指出是次敗選結果，是全體決策階層共同的責任。

同樣身為青壯派立委，蔣萬安於一小時後在Facebook發文表示跟進。蔣的發文指出，國民黨歷經二次總統敗選，檢討改革已經刻不容緩，另贊同江的觀點，改革國民黨，先從決策核心中常會開始。國民黨必須建立新的決策模式，重新獲得民眾的信賴。

組織發展委員會提出擬於周二（14日）中常會提案，除表達一級主管以上幹部「總辭」，且以「無縫接軌」為由，「擬請新任主席當選後再交接」。另規劃要2個月完成黨主席補選，且與中常委改選分開，不一併舉辦。

就補選主席人選，除了孫文學校總校長張亞中表態將參選黨主席，黨內熱議前新北市長朱立倫、前黨副主席郝龍斌、前台北縣長周錫瑋、中央委員連勝文。但朱自選後並無公開動作，有消息指出他跟連均無意向參選。