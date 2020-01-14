武漢肺炎：未排除人傳人　台病毒專家籲春節嚴防

世界衞生組織日前正式把引致武漢肺炎的新型冠狀病毒，命名為2019-nCoV，即2019新型冠狀病毒。在台灣，有當年曾參與抗沙士的衞生官員稱，雖然目前該新型冠狀病毒傳染力不高，但當年沙士一開始也是如此，但歷經三階段突變後才導致嚴重疫情。他又提醒市民在春節期間做好預防流感措施。

2003年兩岸三地爆發沙士疫情期間，病毒專家蘇益仁擔任台灣的疾病管制局（疾管署前身）局長。他表示，與當年沙士重症率超過40%、死亡率約10%相比，2019新型冠狀病毒至今造成重症率達20%、1例死亡，毒性較沙士低。但蘇也指出，由於武漢感染肺炎重症死亡的患者，是一至兩周後才出現，因此死亡率不定作準。

武漢當局表示41名確診患者中，「多為海鮮市場經營及採購人員」，但無法排除「沒有去過海鮮市場者」。蘇益仁認為，只要這一點無法排除，就表示仍有人傳人的可能性。他以當年沙士早期傳染力低為例，當病毒歷經第二、第三次的基因突變後才開始加速傳染力，且一發不可收拾，導致港台淪陷。

新型冠狀病毒目前基因會否突變，突變的位置為何還沒掌握，一旦沒有徹底「境外阻絕」，就會增添傳染風險。春節即至，蘇益仁建議市民依照預防流感措施防疫，包括接種疫苗，避免出入公共場所及戴口罩。