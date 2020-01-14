竊逾5500份文件　內地間諜策反畫面曝光

中國國安部門去年通報境外間諜滲透境內的案例時，曾稱在校大學生、尤其涉及政治、經濟、國防科工、前沿科技的重點大學學生，均為境外間諜組織近年策反的重點對象。中央政法委日前就公開一宗間諜案的策反直實畫面。

曾在一家軍工科研院所下屬公司任職網絡管理員的陳偉，2011年在公司門外遇到自稱是技術專家的外國人「彼得」，對方表示想購買一些技術資料。陳偉因抵受不住金錢的誘惑，決定接受該筆交易，並開始在互聯網幫彼得找資料。由於陳偉工作的科研院所屬核心涉密單位，負責內部網絡維護的他，有條件接觸到很多涉密文件。

為獲取更高報酬，陳偉盯上了單位的內聯網，憑工作便利竊取了大量涉密文件交給彼得。竊取的文件愈多、涉密級別愈高，陳偉開始心生恐懼，於是提出終止合作。但這時彼得露出了真實面目，要挾陳偉繼續提供情報。

陳偉於是繼續竊取大量機密，包括5500多份文件，當中146份屬機密級、1753份秘密級。直至2014年，陳偉因不敵恐懼而辭職，2015年遭北京市國安局逮捕，2019年在北京市第二中級人民法院因間諜罪被判無期徒刑，剝奪政治權利終身。

入獄後陳偉後悔稱，自己選擇逃脫、躲着，而不敢面對問題，如果早一點意識到自己的過錯，並向安全機關自首，可能能降低一些損失，但一切經已太遲。