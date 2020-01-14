中國海關總署：擴大自美進口不影響其他國家

中國海關總署周二（14日）在國務院新聞辦公室介紹2019年全年進出口情況，海關總署副署長鄒志武表示，中美簽署第一階段經貿協議後，中國雖然將增加從美國進口產品，但不會影響進口其他國家產品。他又稱，中美首階段經貿協議簽署後，不論對貿易還是今後經濟的預期，都具有重要積極意義。

鄒志武指出，2019年中國貨物貿易進出口總值約31.5萬億元（人民幣，下同，約36.3萬億港元），較2018年增長3.4%，貿易順差2.9萬億元（約3.3萬億港元），擴大25.4%。 去年東盟躍升為中國第二大貿易夥伴，規模僅次於中國對歐盟進出口。美國由第二位跌至第三位，第四位是日本。在中國四大貿易夥伴中，僅對美國去年進出口規模較前年下跌。

會上有美媒記者問，隨着中美簽署第一階段經貿協議，中方同意進一步擴大自美進口，是否會影響中國自其他國家和地區的進口。鄒志武回答不會，因為中國有龐大的市場，貿易也是多元化。他又提到，中美貿易摩擦確實給以美國為主要市場的中國外貿企業帶來壓力，但企業對非美市場的出口增長，整體出口依然保持增長。

他又提到，自去年11月、12月開始，中國自美進口增長已逐漸恢復，特別是12月份進口增長了9.1%，其中農產品進口141億元（約163億港元），增長達2倍，其中進口美國大豆、豬肉均大幅度提升。

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