涉偷楓丹白露宮藏品　華漢與5西班牙黑幫被捕

楓丹白露宮曾有藝術品被盜。

中國一名男子涉嫌僱用西班牙黑幫，從法國楓丹白露宮偷取文物，近日該名中國男子法國被捕，據指他偷竊的目標是中國古瓷器。

西班牙報章上周五（10日）引述警方稱，被捕中國疑犯名為胡壽陽（Hu Shouyang，音譯），現年45歲。他被指於去年12月從一個西班牙犯罪集團招募了5名成員，策劃組織偷取楓丹白露宮的文物，並為此一共花費約80萬歐元（約693萬港元）。

去年12月21日，胡男一行人分兩次開車從西班牙前往法國。而法國警方事前已接獲西班牙警方通報，對胡男等人進行監視。他們到達法國後，先到一家體育服裝店購買衣服，隨後又買了斧頭、鋤頭、螺絲批等工具。同晚，眾人入住楓丹白露宮附近一家廉價酒店。

去年12月28日凌晨，在胡男等人計劃行動的同一天，法國警方採取行動，拘捕胡男及5名西班牙人，並依涉嫌有組織犯罪和犯罪未遂將各人拘留並提出起訴。6人均否認控罪，聲稱自己只是普通游客。

楓丹白露宮是法國最大的王宮之一，自1921年起成為法國國家博物館。博物館內設有中國館，收藏數百件珍貴文物，當中有1860年鴉片戰爭時，英法聯軍從圓明園掠奪而來的珍品。該館在2015年曾發生失竊案，被盜展品至今未尋回。