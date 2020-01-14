家族涉黑橫行近30年　兄弟二人分判死刑死緩

以黃鴻發及黃鴻明兄弟為首的涉黑案宣判。

海南省第一中級人民法院周一（13日）對當地一宗家族涉黑案一審宣判，案件共涉及196名被告，其中案件主被告、黑社會組織頭目黃鴻發及黃鴻明兄弟分別被判死刑和死緩。7名當地官員則當保護傘被判囚2年半至15年。

案情指，上世紀80年代末，黃鴻發及黃鴻金、黃鴻明及黃鴻波（已歿）兄弟四人，憑借父親黃應祥擔任海南昌江黎族自治縣建委建安組組長的公職身份，於當地橫行霸道。以黃家為首的涉黑組織透過開設賭場、非法採礦、強迫交易、敲詐勒索等一系列犯罪活動大肆斂財，非法收益高達20多億元人民幣（約23億港元）。

該涉黑組織進行違法活動期間，曾導致2人死亡、2人重傷、18人輕傷。但組織以非法收益拉攏政府部門及政法機關領導幹部充當保護傘，得以不被打擊。直至去年1月6日，海南省公安廳從全省抽調千多名警力對黃鴻發的黑社會組織收網，並於當晚拘捕多名黃家成員。

法院宣判時指出，黃鴻發因犯組織、領導黑社會性質組織、故意傷害等16項罪，數罪併罰，判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；另一主要被告黃鴻明，同樣被判死刑，但獲緩期2年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，並限制減刑。案中其餘187名被告，包括黃應祥及黃鴻金父子，也因涉黑、聚眾毆鬥、敲詐勒索等罪，分別被判刑1年至25年。

另昌江縣前縣委常委、公安局局長麥宏章、昌江縣前副縣長周開東等7名保護傘，則因包庇、縱容黑社會性質組織、受賄，濫用職權罪，分別判處有期徒刑2年半至15年不等。