台灣上周增8宗流感死亡個案　最年輕死者38歲

台灣流感肆虐，衞生福利部疾病管制署監測數據顯示，上周有超過12萬人次就醫，新增118宗流感併發重症，創本流感季單周新高；另新增8宗與流感死亡個案，其中一名死者僅38歲，創下本季最年輕紀錄。

數據指出，全台上周（1月5日至1月11日）門急診類流感就診達124,118人次，較前一周上升7.6%；而社區流行病毒以甲型H1N1為主，約佔8成。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉周二（14日）表示，流感併發重症病例數也成上升趨勢，從去年10月1日至今，累計617宗重症，患者以65歲以上為主，其次為50至64歲；99%患者沒有接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史。

疾管署防疫醫師林詠青表示，8名死者中，年紀最輕為38歲、最年長為91歲，都因併發肺炎過世。其中有7人有慢性病，都沒有接種本季流感疫苗。

林詠青指出，38歲死者有糖尿病，血糖控制不佳。根據病歷記載，病人在出現流感症狀幾天後，出現呼吸困難到急診就醫，發生心跳停止，經急救後恢復生命徵象，但最終仍因併發肺炎、心肌炎離世。

疾管署副署長莊人祥表示，流感疫情目前正在高峰期，最高峰應落於上周，但因天氣濕冷因素，疫情不會急速下降，而會緩步下降。春節期間急診人數應會持續上升。

莊人祥表示，接種疫苗為預防流感最有效的方法，目前還有121萬劑公費流感疫苗，農曆春節將至，呼籲符合公費流感疫苗接種資格的民眾盡速前往接種，未具公費接種資格的民眾也鼓勵自費接種，以獲得保護力。