春運第5天鐵路預發送旅客1083萬人　增開列車849列

為應對內地旅客在春節期間的返鄉潮，中國國家鐵路集團有限公司周二（14日）表示，春運進入第五天，全國鐵路預計發送旅客1083萬人次，同比增長9.0%，並預計增開旅客列車849列。

當局指出，全國鐵路周一（13日）發送旅客1170.8萬人次，同比增加235.3萬人次，增長25.2%。當中廣州局集團公司發送旅客190.4萬人次，同比增加29.2萬人次，增長18.1%。根據節前客票預售和後補購票訂單的數據分析，已安排增開春運臨客的基礎上，針對增客流集中方向，累計增加客座能力16.5萬席。

針對節前春運學生、務工、探親客流疊加的情況，鐵路部門陸續推出一系列措施。當中包括在京廣、廣深港、滬昆、徐蘭、哈大、寧蓉、南廣、貴廣、渝貴、成貴等高鐵增開動車組列車，每日增開動車組列車53班。

另在北京、滬杭、廣深地區至東北、成渝、湖南、湖北、江西、河南、陝西等地組織動車組列車重聯運行，每日動車組列車重聯運行增加78班；並安排進京、進滬、進穗普速旅客列車滿編滿軸運行，每日加掛客車71輛。