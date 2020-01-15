全省去年審結1425宗涉黑惡案　拘近4千人

浙江省十三屆人大三次會議第二次全體會議周二（14日）召開，省高級人民法院院長李占國表示，去年全省法院共審結黑惡案件1425宗，認定構成黑惡犯罪分子3968人，判處5年以上有期徒刑1198人，判處財產刑3096人共5.4億多元（人民幣，下同，約6億港元）；發現並移送涉黑惡線索1528條共2033人；涉「保護傘」線索174條共176人。

李占國在報告中指出部分案例，其中杭州濱江區，以虞關榮為首的黑社會組織成員多達66名，存續9年，以暴力、威脅等手段，「以黑護商」、「以商養黑」，走私槍枝2支、非法買賣槍枝1支、非法持有槍枝2支；實施尋釁滋事66宗、強迫交易22宗；串通投標21宗、非法拘禁10宗、敲詐勒索和開設賭場各8宗、聚眾鬥毆7宗、其他犯罪29宗，觸犯罪名達26個，涉案金額達40多億元（約46億港元），造成14人輕傷、8人輕微傷等嚴重後果，嚴重破壞當地經濟秩序、社會生活秩序和公共管理秩序。

同時，該組織拉攏、腐蝕國家工作人員為其實施違法犯罪活動提供庇護，共計行賄42宗，合計700多萬元（約800萬港元）。

去年12月30日，金華中院一審判處首要分子虞關榮、戴國松、王觀成無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；其餘63名被告人被判處25年至1年2個月不等有期徒刑；另外，判處包庇、縱容黑社會組織的杭州市公安局前黨委副書記朱偉靜等26名「保護傘」14年至2年不等有期徒刑。

浙江省人民檢察院檢察長賈宇指出，去年浙江共批捕黑惡勢力犯罪嫌疑人4271人，已提起公訴5202人；對涉黑惡案件監督立案161人；對黑惡勢力「保護傘」批捕96人，已提起公訴135人，向有關部門移送線索1046條，已成案131宗；查封、扣押凍結涉黑惡財產和違法所得2.4億元（約3億港元）。

此外，去年全省檢察院共辦理監委移送審查起訴案件1032人，同比上升51.1％，已提起公訴835人；其中廳局級9人，縣處級70人。全省法院一審審結貪汙賄賂、瀆職等職務犯罪案件599件723人，其中被告人原為縣處級52人、廳局級以上11人。