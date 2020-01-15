Jordan告贏喬丹體育　最高法納入指導性案例

山寨牌子在內地橫行，部分正牌入稟索償，還反版判賠錢。前NBA著名球星Michael Jordan在2016年成功告贏內地運動牌子「喬丹體育」，則是外國牌子罕有獲得的勝利。最高人民法院周二（14日）發布第22至24批指導性案例，該宗商標糾紛案被納入其中。

原國家工商行政管理總​​局商標評審委員會曾認定，Michael Jordan（內地稱喬丹）是美國知名職業籃球運動員，喬丹體育卻在商品使用其作商標，容易使相關公眾產生誤認，故駁回商標「喬丹」的註冊申請。喬丹體育公司不服，起訴至北京知職產權法院。

北京知職產權法院審理認為，Michael Jorda在中國具有較高的知名度、為相關公眾所知悉，並通常以「喬丹」代表他，兩者間形成穩定的對應關係。加上他曾代言多種與籃球運動沒有直接關聯的商品，知名範圍已不僅局限於籃球，而是具有較高知名度的公眾人物。

最高法指出，上述的裁判對違背誠實信用原則，惡意損害他人在先權利的商標申請註冊行為態度鮮明、立場堅定，有利於維護權利人的人格尊嚴，維護公平競爭的市場秩序，淨化商標註冊和使用環境，故此納入指導性案例。