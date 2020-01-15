醫院偽造出車紀錄冒領補貼　涉65名醫護人員

湖南永州市新田縣人民醫院，前年被舉報涉嫌私下自訂救護車收費標準、虛假偽造出車紀錄等，涉額約2.5萬元（人民幣，下同，約2.87萬港元）。該縣紀委、監委近日公布，已對主要責任人分別予以黨內警告處分，責令65名涉案醫護人員、急救車承包方退回違法所得，並在醫院急救車上安裝GPS定位設備，完善車輛管理制度和報賬制度。

該縣衞健局紀檢監察組上周二（7日）公布，經查發現醫院自2010年1月起將3輛救護車外包，之後因車輛老化、報廢，承包人鄭滿生陸續購買2輛救護車，其中急救出車安排、車輛維護保養均由他完成，並根據出車里程與院方清算費用。惟有病人沒有使用急救車的情況下，名字卻出現在出車登記本，名單經急症科當值醫護人員簽字確認後，成為鄭結算車輛費用的憑據，及當值醫護人員發放績效獎金的依據。

由於醫院管理系統升級，2012年6月30日前的急救車出車登記已無處可查。縣衞健局最終查實，涉事醫院急救中心工作人員在同年7月至前年4月期間，共偽造救護車215次出車紀錄，核發醫護人員績效獎13662元（約15695港元），及司機出車補助費11300餘元（約12980港元）。除上述處罰外，相關部門亦對仍在職的38名醫護人員予以經濟處罰，對4名醫院管理人員予以處分。