武漢肺炎：德專家稱新病毒屬沙士　僅形態不同

德國柏林病毒研究專家德羅斯滕（Christian Drosten）表示，近期中國的肺炎疫情病毒是一種類以2003年非典型肺炎疫情的沙士病毒，只是形態不同，主要分別在於病毒依附不同的人體細胞蛋白質。

柏林兩所大學附屬的夏里特醫學院病毒研究所所長德羅斯滕認為，引發武漢肺炎的病毒與當年引發沙士疫情「是同一種病毒，只是形態不一」。他又表示，中國近期未傳出新病例報告，也沒有醫生和醫護人受感染，這表明該病毒不易傳染，不過這並不意味着病毒不會出現人傳人的情況。

中國衞生部門早前稱，已就新型冠狀病毒的病毒分析和溯源性調查完成初步分析，並正在研發可用於臨床和疾病監測的診斷試劑。但德羅斯滕表示，有關方面評估時均應持謹慎態度，因為相關試驗結果可能需經後續試驗修正。

世界衞生組織新興疾病部門的代理主管范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）女士周二表示，據目前掌握的信息，武漢肺炎可能存在有限度的人際傳播，最大可能是在家人之間。而武漢市衞健委周三（15日）也表示，現有針對當地肺炎疫情的調查結果表明，尚未發現明確的人傳人證據，不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。