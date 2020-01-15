插手經營茅台酒　貴州查處逾300宗相關違規

中央紀委國家監委一直嚴肅查處官員違紀違法事件，惟部分地方黨政領導幹部、國企管理人員利用名貴特產、特殊資源謀利問題依然存在。貴州省去年查處領導幹部違規插手參與經營茅台酒等問題348宗，240人受黨紀政務處分，66人移送司法機關，當中包括茅台集團前黨委副書記、董事長袁仁國等人。

中央紀委委員，貴州省紀委書記、監委主任夏紅民表示，該省去年嚴肅查處茅台集團前黨委副書記、董事長袁仁國，前總經理劉自力，前副總經理高守洪；茅台酒銷售公司前董事長王崇琳，前總經理馬玉鵬，茅台電商公司前董事長聶永等人。同時，對不如實申報是否插手、參與茅台酒經營的47人給予紀律處分和組織處理。

他續指，該省紀委監委協助省委制訂《關於嚴禁領導幹部利用茅台酒謀取私利的規定》等法規制度，指導完善相關制度，同時召開全省警示教育大會，督促被查處單位開展「一案一整改」，做到懲、治、防有機結合。

此外，部分地方仍有官員、國企人員利用名貴特產、特殊資源謀利等問題，其中青海省明確冬蟲夏草和崑崙玉及其製品為該省名貴特產類特殊資源，將領導幹部違規公款購買、收送、佔用、插手干預或參與經營等問題列為重點；新疆則加大對和田玉採礦權、採挖權的專項清查及查辦案件的力度。