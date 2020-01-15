美日防長會晤　重申美日安保條約適用於釣魚島

日本防衞大臣河野太郎美國時間周二（14日）在華盛頓出席智庫研討會時表示，中國企圖最終以武力強行奪取釣魚島（日稱尖閣諸島）。同日他與美國國防部長埃斯帕於五角大樓見面後一同開記者會，後者重申，美日安保條約適用範圍包括釣魚島。

河野太郎在智庫戰略與國際研究中心（CSIS）舉行的研討會發言稱，中國政府的船隻平均每個月3次進釣魚島海域，日方強烈關注中方繼續企圖單方面改變東海，尤其是釣魚島附近海域的現狀，並以中國海軍或海警隊的力量實現企圖。

他又指，假如國際對中國改變國際秩序的企圖視而不見，讓中國繼續損害國際準則，其負面影響不只限於印太地區，而是會擴展到世界各地。他又提到中國在南海的軍事化行為並在該地區營造既有事實的企圖，表明日本不能也不會對坐視不理，並指目前日美軍事同盟關係為史上最強，能有力遏制中國強行侵佔日本島嶼。

河野太郎周二與埃斯珀舉行雙邊會晤，據知兩人在會上談及北韓核問題及中東局勢。兩人表示，北韓試射導彈對地區安全構成嚴重威脅，並同意聯合國安理會對該國的制裁決定，並敦促北韓銷毀所有導彈。

而針對中東局勢升級，河野太郎重申早前派海上自衞隊前往該區，是為確保日本商船的安全和日方的利益。埃斯帕對此亦表示歡迎，又強調美日雙方會繼續交換情報，為保障地區航行自由合作。