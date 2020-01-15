中紀委全會再提金融反腐　嚴查地方債務腐敗問題

第十九屆中紀委第四次全體會議周一（13日）起在北京舉行，直至周三（15日）結束。會上提出要重點查處不收斂不收手的違法違紀問題，繼續堅持「老虎」、「蒼蠅」一起打，又強調要深化金融領域反腐工作，查處地方債務風險中隱藏的腐敗問題。

有內地官媒透過旗下社交媒體帳號發文，指每屆中紀委會全會上高層的講話，都會透露每年紀委的反腐重點。2018年的中紀委二次全會提到受賄行賄一起查，既抓涉黑組織，也抓後面的「保護傘」；2019年則要求加大金融領域反腐力度，對腐敗問題堅決查處。今年金融領域反腐仍是重點。

會議要求對行賄受賄的問題一起查。對於多次行賄、行賄數額巨大、長期「圍獵」幹部的行賄犯罪人，必須予以重點打擊。同時要持續開展追逃追贓的「天網行動」。要堅決查處各種風險背後的腐敗問題，加大國有企業反腐力度，加強國家資源、國有資產管理。

近兩年地方債券發行節奏加快、力度加大，雖有助於對衝經濟下行壓力，背後存在的問題也日漸暴露，因此如何管控風險成為值得思考的問題。這次全會點名不少基層以至貧困縣官員「盲目舉債」，打造各種形象工程、政績工程。

另外在欺詐騙保問題上，這次全會也首次明確提出要查處醫療機構內外勾結欺詐騙保行為。