嚴打電訊網絡詐騙　國務院：列入失信懲戒名單

全國打擊治理電訊網絡新型違法犯罪工作電視電話會議周二（14日）召開，國務委員、公安部部長趙克志表示，今年將繼續開展相關行動，全力剷除境外犯罪窩點，從事電訊網絡詐騙犯罪及黑灰產業人員要納入失信懲戒名單，依法採取懲戒措施。

黑灰產業鏈為詐騙集團提供公民個人信息、手機卡、銀行卡，洗錢套現等工作，一直是網絡詐騙的幕後黑手。趙克志要求集中開展「長城2號」打擊治理跨境電訊網絡詐騙犯罪專項行動，拘捕幕後金主，打擊提供技術支撐和轉帳洗錢的人員，並進一步優化完善被騙資金止付凍結工作機制，全力追回被騙資金，研究建立詐騙錢財返還制度，為受害者挽回最多的經濟損失。

他強調，有關部門要強化屬地管理，加強對涉詐犯罪人員的管理措施，最大限度防止本地人員外流作案、出境作案；各行業主管部門亦要緊密結合自身職責，全面梳理存在的安全風險和管理漏洞。相關部門要研究制訂更嚴格的管理規定，解決手機卡、銀行卡等「實名不實人」問題。

趙克志指出，要完善並嚴格執行企業法人登記管理制度，組織相關部門對通訊、金融、網絡等領域開展全行業、全領域的問題風險大排查，加強行業監管，明確處置責任，逐項整改解決，依法查處和曝光有問題的企業和從業人員。對於不認真排查和整改問題的行業和單位進行督導、約談，對相關負責人嚴肅問責。