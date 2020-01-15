西藏民族團結法出台　美參議員稱侵犯人權

西藏自治區第十一屆人民代表大會第三次會議，上周六（11日）表決通過《西藏自治區民族團結進步模範區創建條例》（下稱《條例》），將於今年5月1日起施行。美國佛羅里達州共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio），周二（14日）譴責中方在西藏「公然侵犯人權」。

魯比奧表示，中方繼續試圖消滅西藏文化，美方及其他國家應該譴責這種公然侵犯人權的行為。有美國智庫學者指，《條例》試圖進一步壓制西藏的宗教和文化，可能會引發一場種族清洗運動，西藏一切獨特的文化傳統或將被抹殺。

英國媒體報道，美國民主監察組織「自由之家」（Freedom House）發表報告指，當中國官員及安全部門人員逾越界線，試圖干預國家媒體報道時，當地政府就應強烈抗議及作出懲罰，甚至將有關人員驅逐出境，並敦促各國政府制訂更嚴格的廣電規範，以因應中國影響海外媒體的現象。

對此，中國外交部發言人耿爽回應，相關組織長期以來一直戴着有色眼鏡看待中國，他們的報告一向都是罔顧事實、顛倒黑白、毫無客觀性可言，根本不值一駁。他強調，只有中國民眾對中國人權有發言權，而當前中國人權狀況正處於歷史最好時期，中國也一直依據憲法保障公民的言論自由。