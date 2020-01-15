中國史上最富女法官受賄案　前夫被免省政協職

被舉報坐擁200億（人民幣，下同，約226億港元）身家的海南省高級人民法院前副院長張家慧，因涉嫌嚴重違紀違法，去年11月被免職。其前夫劉遠生近日也被免去海南省政協常委職務。

劉遠生1966年出生於貴州，在西南政法大學讀書時認識較他年長一歲的張家慧。1990年，二人登記結婚。2015年春節前後，劉遠生與張家慧的外甥在海口打麻將的畫面，被人偷拍並用作敲詐金錢，劉遠生事後報案，兩夫婦坐擁巨資一事因而曝光。

截至案發前，劉遠生實際控制或參股的公司25家。經估算，他及其公司的資產約值18億元（約20.7億港元）。而他與張家慧共同所有資產約1340萬元（約1540萬港元）。惟兩人於2017年3月經已離婚。

去年11月底，張家慧被雙開，通報稱其「善於偽裝，品行低劣，私欲膨脹，以權謀私」。翌月，她因涉嫌受賄罪被海南省人民檢察院第一分院決定逮捕。而作為海南迪納斯投資有限公司實際控制人的劉遠生，也因涉嫌違法犯罪接受公安機關偵查。周二（14日），海南省政協常委會第十次會議通過決定，鑑於劉遠生涉嫌犯罪，免去其政協第七屆海南省委員會常務委員職務、撤銷其委員資格，報全體會議備案。