內地客機降落失誤機尾觸地　監管機構斥事態嚴重

上海航空公司一架波音737-800型客機，今年1月3日執飛編號FM9194航班，由瀋陽飛上海在浦東機場降落時，機尾擦到跑道導致受損，雖然客機最終安全着陸，但監管機構認為，此次是今年發生的第一宗責任原因航空嚴重事故，要求各單位深刻吸取教訓。

據航班飛行記錄顯示，涉事航班當日下午6時21分從瀋陽起飛，較原定時間延遲了1小時26分。數據顯示，飛機落地階段曾復飛，並在浦東機場周邊空域完成了第二次下降，晚上8時34分成功着陸。該機當日完成飛行任務後，便沒有執行其他飛行任務。

民航監管機構初步調查認為，事件起因是由於飛機的機師操作問題，導致飛機接地時下沉快，導致飛機跳起後，機組操作不當又未及時發現，導致飛機着陸載荷大引發機尾擦撞受損。

客機第一落地時由航班的副機師在左方座位操控，責任機長則在右方座位監控。但調查發現，涉事機長不具備飛行教員資格，機組復飛後在自動駕駛狀態下，機長與副機師調換位置，期間出現兩人均離開座位的情況。同時，機長沒有按照體檢合格證要求佩戴遠視眼鏡，機組在飛行關鍵階段多次談論與飛行無關的話題。查調又指，機組沒有如實反映事發情況，誠信存在缺失。