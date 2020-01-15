前副省長扶貧不力下台　與私企老闆組「開心團」吃喝玩樂

中央紀委國家監委宣傳部與內地官媒近日推出一部反貪腐紀錄片《國家監察》，第三集披露陝西省人民政府前黨組成員、副省長馮新柱，因「扶貧不力」下台的細節。馮新柱被查後，執法機關在其家中搜出購物券674張，查出他與多位私企老闆吃喝玩樂，更組建「開心團」微信群組，總受賄金額達7000多萬人民幣（約8044萬港元）。

節目提及，馮新柱在任副省長期間，分管扶貧工作，但他打心底裏不願意扶貧，對扶貧工作敷衍了事，虛報脫貧進度，導致扶貧工作「一塌糊塗」。馮新柱利用手中扶貧資金管理權，謀取私利，故意讓與他關係密切的3間私營企業，加入精準扶貧試點項目，讓每一間企業有獲得國家至少千萬元人民幣的扶貧資金投資。

他組建「開心團」微信群組，與企業老闆住在一起、吃在一起、玩在一起，期間打麻雀、吃喝玩樂、旅遊費用全由這些企業老闆買單，而維持他高消費、奢靡生活的，便是他與這些老闆的權錢交易關係。節目指出，馮新柱出生於貧困農村，深受貧困之苦，但他走出山村、成為國家幹部，一步步做到了副省長，卻因走得太遠忘了本，忘了來時的路。