畢節市前副市長受賄逾千萬人民幣　判囚10年半

貴陽市中級人民法院日前就畢節市委前常委、前副市長羅建強受賄一案一審宣判，羅建強因受賄1319萬元（人民幣，下同，約1515萬港元），被判有期徒刑10年6個月，罰款100萬元（約113萬港元）。

據中國裁判文書網近日公布的《羅建強受賄一審刑事判決書》顯示，57歲的羅建強在任期間，連續18年收受禮品、禮金，多次接受私營企業主宴請等受賄事實35宗，期間，他更收到2瓶茅台年份酒、24瓶國宴茅台酒，受賄數額過千萬元。

法院認為，羅建強作為國家工作人員，利用其職務便利為他人謀取利益，通過自己或者其妻子白某非法收受賄款，數額特別巨大；但羅建強在被採取措施後，除主動交代自己的犯罪事實，又向辦案機關檢舉揭發他人犯罪，經查證屬實，具有立功表現，依法可對其從輕處罰。

此外，羅建強的親朋好友退繳贓款301萬元（約345萬港元），且願意將其與妻子名下房產抵作贓款予以退繳，羅建強認罪、悔罪，態度較好，依法可對其從輕處罰。法院根據他的犯罪事實、性質、情節、和對於社會的危害程度，作出上述判決。