中美簽署首階段貿易協議　華將增購逾2000億美元美國貨

美國總統特朗普於香港時間周四（16日）凌晨，在華盛頓白宮與中國國務院副總理劉鶴簽署首階段貿易協議。特朗普形容中美達成歷史性協議，指協議糾正過往的錯誤，為美國工人、農民及家庭帶來經濟公平；他稱不久將訪華，並指中國國家主席習近平是他的好朋友。按首階段協議，中方未來兩年將增購總值2000億美元（約1.56萬億港元）的美國貨。

特朗普表示，之前已加徵的關稅在首階段協議簽署後仍保留，因為要保留接下來談判的籌碼，但如果日後中美能夠完成第二階段的貿易協議，他會同意取消所有關稅，而他亦預期不會有第三階段的貿易談判。

在簽署首階段貿易協議前，美國國家經濟委員會主席庫德洛公開協議部分內容。他指協議內容包括中國增加購買400億美元（約3120億港元）以金融為主的美國服務；中國對美國的製造業採購增加750億美元（約5850億港元），能源採購增加500億美元（約3900億港元）。他估計與中方達成貿易協議，今明兩年美國生產總值增加0.5%。

庫德洛指出，中美簽署首階段協議後，隨後展開第二階段談判，許可證及政府補貼將列入談判，但最困難的部分，會是強制技術轉讓問題。他形容若中方遵守首階段協議，中美可開展新一頁；至於美方維持對中國貨加徵關稅，目的是觀察首階段協議的執行情況，及第二階段談判進展。

較早前，劉鶴分別會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃及美國商界領袖。他指中美在平等和相互尊重的基礎上，達成第一階段經貿協議，有利中美及整個世界，意義不僅在經貿領域，而且有助於維護世界和平、穩定與繁榮。他指協議簽署後，雙方應共同努力落實，取得實實在在的成效。

外界分析對首階段貿易的對緩和貿易戰的成效抱觀望態度，康奈爾大學（Cornell University）經濟學家、國際貨幣基金組織（IMF）中國分部前主管普拉薩德（Eswar Prasad）認為儘管簽署首階段協議代表中美貿易敵對情況有所緩和，但協議幾乎沒有實質地處理兩國貿易和經濟緊張的基本根源，預期將會繼續惡化下去。而在前總統小布殊年代擔任美國貿易官員的韋羅內奧（John Veroneau）認為，第二階段的貿易談判，或要等到明年才會進行。

香港時間

0204:雙方簽署首階段貿易協議。

0149:劉鶴轉述習近平的信件，習近平希望美方公平對待中國企業。

0135:特朗普指，中方將開放市場予美國牛肉、豬肉、奶製品、動物飼料和生物技術。

0120:特朗普在過去15分鐘，向最少20名有份參與儀式的人士道謝。

0105:副總統彭斯指，在貿易協議下美國會新增更多就業職位。他表示中美將揭開新篇章，但強調仍會堅持實行美國優先政策。

0100:特朗普讚揚貿易代表萊蒂澤及財長姆紐欽在談判作出的貢獻。

0045:中美有200多名政商人士出席協議簽署儀式。

0040:白宮在聲明指，歷史性的貿易協議包括中國一項重大承諾，即在廣泛的關鍵領域進行重大改革，及在未來數年大量增加購買美國商品和服務；強而有力的爭端解決機制，將確保可以迅速及有效地執行這項歷史性協定。

0014:白宮記者團及中國記者，正等待進入白宮東廳參加貿易協議簽署儀式。

0010:有英媒指，出席協議簽署儀式的美中官員為52對10，比例懸殊。

0000:共和黨眾議員布坎南（Vern Buchanan）在社交網貼出自己進入白宮的照片，指貿易協議將助更多美國產品打入中國市場，以及保護美國國內技術。

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