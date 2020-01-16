殺人販毒組織賣淫　深圳大型黑幫39成員被起訴

深圳市公安局去年搗破一個長期盤據在寶安區燕羅、松崗街道黑社會組織，市人民檢察院近日調查案件後，以涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織、販賣毒品、故意傷害、強迫交易、非法拘禁、搶劫、敲詐勒索等13項罪名，對組織首腦文潤祥等39人提起公訴。

市公安局相關負責人指，該組織由綽號「孖窿」的蕭厚明以招請閒散人士的方式成立，蕭在2008年6月去世後，由綽號「蘇忠」的文潤祥接替成為領導者，形成以文為首，以賴才興、文慶和、洪建新等人為骨幹成員，文志軒等人參加的黑社會性質組織。

他們早期以收保護費起家，後來通過開設賭場、經營香港外圍賭馬和六合彩、販賣毒品、組織賣淫等獲得大量資金，到後期又壟斷電單車拉客、廢品回收等行業。其首次進入警方視野，是一宗發生在光明區的命案，案中主使是該組織綽號「單眼才」的骨幹成員。

「單眼才」長年在李松蓢社區一帶橫行霸道，多次為爭搶「賭博機」利益與人發生衝突，他在某次搶地盤失敗後，暗中派人報復對手，最終導致一名潘姓保安死亡。警方以「單眼才」為突破口，不斷深入挖掘研判，去年1月4日派出過百個抓捕小組奔赴13個省市展開行動，一舉拘捕71人，查獲和凍結1.1億元人民幣（約1.26億港元）涉案資產。