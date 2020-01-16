內地新措施增現役軍人福利　可免費搭巴士及地鐵

退役軍人事務部等20個部門周二（14日）聯合印發《關於加強軍人軍屬、退役軍人和其他優撫對象優待工作的意見》（下稱《意見》），擬提供給軍人多種惠待措施，包括免費乘坐市內巴士、地鐵等公共交通工具；另殘疾軍人更可乘坐境內運行的火車、輪船、長途巴士和民航班機更可獲半價優惠。

《意見》指出，將明確健全管理機制，建立優待證制度完善獎懲措施，逐步為退役軍人和烈士遺屬、因公犧牲或病故軍人的遺屬統一制發優待證享受相應優待。優待目錄清單將隨國家經濟社會發展、國防和軍隊建設需要以及優待工作不斷創新，適時調整更新。

《意見》堅持現役與退役銜接、優待與貢獻匹配、關愛與管理結合、當前與長遠統籌4項原則，涵蓋生活、養老、醫療、住房、教育等8方面。另對優撫對象若有依法被刑事處罰或受到治安管理處罰等多種情況的，取消其享受優待資格，收回相應優待證件。

除了交通，另有養老及醫療方面措施，榮獲個人二等功以上獎勵現役軍人的父母等優撫對象，可在國家興辦的光榮院、優撫醫院獲優先服務並減免相關費用。另又可在本地區醫療優待定點服務機構，享優先窗口服務；部分優撫對象更可免費獲得優惠體檢。