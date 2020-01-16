新聞背後：協議共9部分　定期開會評估執行情況

左圖為美國公開、英文版的協議；右圖為中國公開、協議的中文譯本。

中美於美國時間周三（15日）簽署首階段貿易協議後，先後發放協議文本，合共9個部分，以下為要點擇錄。

【知識產權】

中國同意加強保護知識產權，領域包括商業、醫藥、產品產地、商標等，當中涉及加強法規等措施。雙方亦同意合作打擊冒牌貨、電子商務平台的盜版問題。

【技術轉讓】

協議列明技術轉讓或許可應基於自願及雙方同意的市場條件，而且收購、合資或其他投資，任何一方不得要求或施壓對方轉讓技術。

【食品和農產品貿易】

此章節主要闡述貿易結構性的問題，提及中美雙方對肉類、家禽、海鮮、大米、乳製品、嬰兒配方奶粉、園藝產品、動物飼料、農業生物技術等項目的進出口法規及審查措施。

【金融服務】

中方同意擴大美國企業於中國金融服務領域的市場准入，包括有限度開放銀行、信用評級、電子支付、金融資產管理（不良債務）、保險，以及證券、基金管理和期貨服務。

【宏觀經濟政策、匯率問題和透明度】

協議列明雙方應維持市場決定的匯率制度，並增強經濟基本面，提升透明度及避免不可持續的外部失衡政策。雙方亦要避免競爭性貶值及將匯率用於競爭性目的，包括大規模、持續及單向干預外匯市場。

【擴大貿易】

中國承諾於2020年1月1日至2021年12月31日兩年來，於2017年的基數上增購不少於2000億美元的美國製成品、農產品、能源產品和服務。協議列明，雙方承認將基於市場價格及商業考慮展開採購，市場狀況於特定年份或影響採購時間，尤其是農產品。

●製成品：2020年購買規模不少於329億美元；2021年不少於448億美元

●農產品：2020年購買不少於125億美元；2021年不少於195億美元

●能源產品：2020年採購不少於185億美元；2021年不少於339億美元

●服務：2020年採購不少128億美元；2021年不少於251億美元

【雙邊評估及爭端解決】

●會議安排：中美同意各自建立貿易框架小組（每6個月一次）、宏觀經濟會議（定期舉行）、雙邊評估和爭端解決辦公室（每季一次）；雙方的指定官員至少應每月舉行一次會議。

●爭端解決：申訴範圍包括協議生效後的所有問題，以及生效前採取的措施或行動在生效後保留或持續存在影響，亦適用於爭端解決機制。若問題未能解決，申訴方可停止履行某條款或採取相稱彌補措施。被申訴方若認為申訴方行動出於「善意」，則不能反擊；若出於惡意，被申訴方可退出協議。