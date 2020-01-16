台軍F16V緊急升空演習　首見新型空對空導彈

台灣軍方周三（15日）在嘉義空軍基地進行2020年春節加強戰備訓練，2架F16V戰機進行緊急升空演習，訓練主要以解放軍戰機為假想敵。同日又首次展出台軍向美國新購的AIM-9X空對空型響尾蛇導彈。

演練開始時，警報響起，戰鬥機師接獲命令後迅速着裝，面對未知敵情，必須在6分鐘內完成緊急升空。其中一名參與演習的空軍飛行官顏祥陞少校，去年3月曾駕駛F16戰機攔截飛越台海中線的解放軍殲11戰機，他表示當時正在台海中線執行巡邏任務，而過去也曾攔截過解放軍轟6轟炸機。

談到升級後的F16V戰機，顏表示絕對可以抗衡大陸的殲10和殲11戰機。他指戰機升級的重點主要圍繞最新型的APG83主動電子掃描陣列雷達，該款雷達除空對空目標偵測、追蹤、識別與接戰能力大幅提升外，更可鎖定地面及海上目標。據知，目前台軍F16A/B戰機按照F16V標準進行升級，目前已完成15架戰機改造，並裝備到嘉義第四聯隊，未來以每月2至3架的速度列裝服役。

至於新購的AIM-9X空對空型響尾蛇導彈，據指具有紅外線導引功能，配合機師的感應器戰鬥頭盔，只要看到哪裏，導彈就可以射到哪裏，目標尋找角度達到左右各90度。雖然該空對空導彈目前尚未在台灣試射，但顏祥陞相信，相比現有的AIM-9M導彈，新款導彈的戰力有大幅增長。