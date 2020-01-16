內地專家指協議平衡對等　擴大進口基於市場原則

中美正式簽署第一階段貿易協議，外界對協議內容有不同解讀。中國官媒周四（16日）報道，多名不同領域的中國學者專家，均認為這是一份平衡的協議，雙方權利義務對等。中方基於市場原則，從美國進口貨品，可避免部分美國供應商坐地起價。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高凌雲認為，很多中國知名企業都會碰到商標被搶先註冊，協議中建立打擊惡意註冊商標的制度，有利於更好地保護中國市場上所有企業的合法權益。

對於中方要增購不少於2000億美元（約1.56萬億港元）的美國貨品，有人擔心擴大自美進口，會影響其他貿易夥伴的利益，中國人民大學國發院研究院、經濟學院教授程大為認為，中國市場空間巨大，只要產品和服務足夠優質，就不愁找不到市場空間。

中美經貿摩擦中，匯率問題一度是爭議焦點之一。這次協議中雙方均認可匯率問題與匯率評估是多邊問題，任何一方不能單獨作判斷。中國社科院世界經濟與政治研究所國際貿易研究室主任東艷指出，這將有助妥善解決美方一些人亂貼「匯率操縱國」標籤等問題。