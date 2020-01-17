武漢肺炎增至2死　69歲翁發病15日後不治

中國武漢市衞健委昨晚(16日)深夜公布，該市無新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，治癒出院5例，新增死亡病例1宗。死者熊某，男性，69歲，2019年12月31日發病，2020年1月4日病情加重，轉入武漢市金銀潭醫院救治，入院時患有嚴重心肌炎；腎功能異常；多臟器功能受損嚴重；胸部CT提示肺纖維病灶及胸水、胸膜增厚，考慮有肺結核、胸膜結核疾病，於1月15日零時45分因搶救無效死亡。

截至目前，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治癒出院12例，在治重症5例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察644人，尚在接受醫學觀察119人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

上周六，武漢市衞健委通報首名死者是一名61歲的男患者，患有腹部腫瘤及慢性肝病，經常到華南海鮮批發市場採購貨物。他因呼吸衰竭、重症肺炎入院，在接受對症支持、抗感染、呼吸機輔助呼吸、持續ECMO體外生命支持等治療後，病情沒有好轉，在1月9日晚搶救無效死亡。醫院開出的死亡診斷為「重症肺炎，急性呼吸窘迫綜合徵（重度），膿毒性休克，多器官功能衰竭，嚴重酸鹼代謝紊亂，肝硬化」；直接死亡原因為「呼吸循環衰竭」。