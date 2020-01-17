婦人稱丈夫因維權被政府綁走　苦尋21年無果

陝西延安川口鄉婦人高秀玲向媒體求助稱，她丈夫劉志斌1998年向採油廠追討佔地賠償，被鄉政府的人綁走，自此下落不明，報道引起關注。延安警方上周二（7日）回應，劉某當年因抗法被扣查，但事後已獲釋放。警方目前正想盡千方百計、通過各種渠道查找劉某。

高秀玲稱，當年年初，延長川口油田採油廠為了開油井，在未支付賠償的情況下，強行拔掉她家幾十棵果樹。丈夫向村委會和鄉政府反映，均未解決問題。丈夫因無法討回公道，同年4月10日前往田裏，將採油廠設備的皮帶卸掉，10日後被副鄉長李新計帶人捉走。

高秀玲通過不同途徑追查丈夫下落，到過公安局、檢察院、信訪辦求助，都沒有消息。為此她與家人曾多次到北京上訪，但每次抵京不久，他們就被帶返延安。寶塔區社會治安綜合治理委員會2015年底還以她阻擋採油廠生產車輛、找領導纏訪為由，對她處以拘留。

延安市公安局回應，高秀玲在2018年底通過掃黑除惡線索舉報平台反映情況，警方高度重視，對案件進行認真核查，在去年3月15日完成。經查，劉某因賠償問題破壞抽油機，鄉政府聯防隊到劉家中了解時，劉持斧頭對抗，被押返聯防隊辦公室調查。

調查結束後，由於天色已晚，劉某回家的巴士已經停運，聯防隊安排其在辦公室過夜，翌日上午放他離開，並為他提供早餐及墊支路費，但劉並未回家。知情村民指，劉數日後曾現身川口鄉街道，獨自從川口村溝口走了出去。警方已約見報舉者及相關人員，有充分證據證明該劉是自行離開鄉政府，未發現任何涉黑涉惡犯罪事實。