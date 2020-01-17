疑因退款網購帳戶被封980年　台男：解封時骨灰已化

網購已成為市民日常生活的一部分，惟內地一名朱姓男子近日在網購平台淘寶衝動購物後退訂，隨即發現帳戶被封，封鎖時間長達980多年，他更調侃稱「真到了解封那年我想我的骨灰也都化了吧」。

朱男表示，上月29日在淘寶上看中一款價值逾3.29萬人民幣（約3.78萬港元）的手錶，下單後立即付款，惟不足1分鐘就申請退款，隨即就收到違規封號通知。據違規詳情頁面顯示，違規原因為「帳戶存在濫用購買商品、申請退款、發起投訴等會員權利，侵害他人合法權益，妨害淘寶運營秩序，故淘寶限制帳戶買家權限」，結束時間至2999年1月1日。

淘寶客服指，朱男被封號是因有多個訂單曾惡意退款、被多位賣家投訴導致。不過，朱男認為自己正常購物，且是在賣家未發貨前要求退款，即使對方已發貨，消費者亦有權利退款。

有內地律師指出，淘寶首先要證明消費者是惡意退款，且要有依據，才可採取上述反制措施，不然就是涉嫌過於隨意侵害消費者利益的不正當行為；建議若淘寶未能提供合理解釋，朱男可向消費者協會、工商管理局投訴，請求協調處理。