中紀委推反腐節目　揭內鬼通風報信阻調查

農曆新年前夕，中紀委加強反腐力度。由中紀委推出的反腐專題節目《國家監察》，周四（16日）晚播出最後一集，披露有中紀委紀檢監察員與地方官員勾結，通風報信及泄露工作秘密，最終一網打盡。中紀委去年共約談9800多名紀檢監察幹部，處分3500多人，150人涉嫌犯罪移送檢察機關。

中紀委前第九紀檢監察室正處級紀檢監察員吳文廣，曾是其中一名內鬼。吳文廣多次向甘肅省前副省長虞海燕泄露工作機密，並指導虞海燕如何應對中紀委調查，試圖替對方銷案，從中收取賄賂。虞海燕於2017年落網時，吳文廣亦難逃法網，被開除黨籍及公職。他更因涉嫌收取500多萬元人民幣（約564萬港元）的財物，移送檢察機關處理。

另一名內鬼是中紀委前第十紀檢監察室副處長孟弘毅，他當年對遼寧省委前書記王珉核查時，接受2名遼寧老闆提供物質和政治利益，向他們洩露案情，再透露給相關涉案人員，對案件查辦工作造成極大困難。孟弘毅最終被開除黨籍和公職，涉嫌犯罪問題亦移送檢察機關審查起訴。

節目亦披露，吉林省政協前副主席王爾智受查時，該省紀委前副書記、省監委前副主任邱大明，與案中一名重要涉案人宋老闆存在權錢交易。邱大明早年任吉林省審計廳副廳長、省紀委副書記時，曾以職權替宋某的房地產公司經營提供幫助，以換取利益。邱大明為隱瞞自己的違紀違法行為，不但王爾智的重要案情泄露給宋某，又教唆王爾智的親屬對抗調查。邱大明其後被雙開，去年11月判有期徒刑14年。