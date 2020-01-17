台軍F16V升級進度落後　美國防部出手施援

為了提升空中戰鬥力，台軍展開鳳展專案計劃，擬把F16A/B Block 20戰機升級為F16V，但進度未如理想。美媒周三（15日）報道，美國國防部與F16製造商洛歇馬丁公司簽訂一項3290萬美元（約2.57億港元）的合約新增條款，向鳳展專案的台灣承包商提供技術及後勤支援，解決進度落後問題。

報道指，新增合約以成本加固定費用與固定價格並行方式，調整先前授予鳳展專案台灣承包商（即漢翔公司）合約內容。美國國防部證實，為台灣F16電子掃描陣列火控雷達的承包商提供後勤支援、維修和還原服務，工作將在德州的沃斯堡進行，預計於2025年12月31日完工。升級的F-16 A/B將安裝先進航空電子設備，包括新型飛行管理系統、電子掃描陣列火控雷達、增強的電子戰系統和頭盔顯示系統。

鳳展專案在2016年啟動，預訂在2023年前將144架F16 A/B升級，預算費用約為53億美元（約413.4億港元）。除了2架在洛歇馬丁改造外，其餘142架F16在台灣改裝，前年有4架完工，但去年預期交付的6架則延至9月才完成，32架已進廠並處於施工階段，進度嚴重落後。鳳展專案完成後，預計台灣會從美國購入更多軍備，如天劍導彈或即將服役的「天劍II」中程空對空導彈。

此外，台空軍周三在嘉義舉行演習，F16V模擬緊急升空，同場亦展示AIM-9X空對空型響尾蛇導彈。台媒報道，F16V能匹敵解放軍的殲10及殲11戰機，甚至可與殲20戰機對抗。大陸官媒質疑，若F16V可對抗殲20，美國為何要高價採購F35隱形戰鬥機；F16V的隱形塗料發揮的效果只佔隱形能力20%，兩者不能相提並論。