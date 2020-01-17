中國人均GDP首破1萬美元　居中等收入國家前列

中國國家統計局周五（17日）公布2019年經濟數據，去年國內生產總值（GDP）約99萬億元（人民幣，下同，約114萬港元），按年增長6.1%，為29年以來最慢增速。人均GDP去年首次突破1萬美元（約7.8萬港元）大關，穩居世界上中等收入國家前列。

國家統計局局長寧吉喆表示，去年中國GDP佔全球比重預計超過16%，中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻預計達到30%。他又指，2018年人均GDP在1萬美元以上的國家人口近15億人。隨着中國加入，全球在這個行列的國家人口接近30億人，是人類經濟社會發展的重大進步，也是中國作為發展中的新興經濟體對世界作出的貢獻。

但寧吉喆強調，雖然中國人均GDP與高收入國家的差距縮小，但中國人口多，生產力總體還不發達，發展不平衡及不充分，中國仍是世界最大發展中國家。

國家統計局數據顯示，截至去年底，中國大陸（不包括港澳台及海外華人）總人口為14億人，按年增長467萬人。去年人口出生率為10.48%，是自1949年有記錄以來最低。勞動年齡人口總量亦持續下跌，人口老化問題加劇。