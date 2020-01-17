曾創下單日10萬人入園　台灣民俗村遭違規清拆

曾經名列台灣十大旅遊景點的彰化縣花壇鄉「台灣民俗村」，多年前關閉後一直荒廢，近日被當地居民動工拆除。惟當地有關部門官方表示，該處被編列為遊憩用地，未收到申請或興辦計劃，已勒令停工。

1993年開幕的台灣民俗村，園區總面積52公頃，集歷史、古蹟、民俗、文化、教育、遊樂、休閒等多功能於一身，保存了台灣傳統古厝、古廟，有「台灣建築博物館」的美譽。園區入口的「慶豐門」，是仿清朝彰化縣城西門而建。台灣民俗村曾是台灣中部最具規模的遊樂區，又曾創下一日10萬遊客入園、年營收8億元（新台幣，下同，約2.1億港元）的紀錄，風光一時。

1999年台灣發生「921大地震」後，園區人潮銳減，營運開始走下坡。2007年，負責人施金山離世後，園區更因經營不善，負債高達30億元（約7.9億港元）被迫歇業，並於2011年遭法院拍賣。

最近當地居民發現有挖泥機進駐園區進行拆除工作，唏噓之餘，好奇相關土地用途，更有傳會用來興建骨灰龕、火葬場等。不過彰化縣政府建設處處長劉玉平強調，該區山坡是遊憩用地，不可以轉作其他用途。他又指拆除工程未經申請，已勒令停工補辦手續，另將依違反建築法對擅自拆除者開罰。