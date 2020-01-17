台版陳同佳尖沙咀劫案　地檢署依強盜罪嫌起訴

台灣一名林姓男子涉嫌於香港尖沙咀盜走名錶後逃回台灣，台法務部日前向港方提出司法互助請求遭拒，事件遂稱「台版陳同佳」案。台中地檢署周五（17日）依強盜罪嫌起訴林男，經移審至台中地院訊問後，裁定羈押續審3個月。

起訴書指出，29歲的林男在去年9月28日先前往事發錶行勘查；返台準備後，10月5日再度往香港在旺角購得空氣槍，遂前往鎖定的錶行佯裝購買名錶，誘使店員拿出價值99萬港元的2隻手錶試戴後逃逸。林男同日返台後，前往高雄一當鋪將名錶變賣，至警方11月11日逮捕到案。

台中地檢署表示，複訊林男後依強盜罪嫌向法院申請羈押獲准；為進一步還原案件依法向港府請求司法互助，但後者警務署以「香港無法律可以容許香港與台灣進行任何刑事司法協作」為由拒絕。而檢方同時通知受害商家就案件赴台提供資料，但以各種方式多次聯繫不上。

林男另涉嫌在日本與新加坡犯下相同搶劫案，檢方透過有關的警務部門，與日方及新加坡錶行被害人順利聯繫並於去年底赴台，但經偵訊後確認林男涉搶奪而非強盜，與香港案件不同而不獲起訴。林男最終轉介至台中地院調解，分別賠償425萬及313萬新台幣（約112.2萬及82.6萬港元）。