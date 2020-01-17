專家分析西寧路陷起因　降雨致土壤流失毀路基

青海西寧市城中區周一（13日）發生路陷釀9死17傷，至今1人仍失蹤。官方在周四（16日）發通報，指事件起因未確定。有專家認為，事發地點位於老城區，很多建築和道路當初都依據乾旱或半旱的氣候條件建成，但近年降雨明顯增加，成為塌陷事件頻發的誘因。

據當地政府網站訊息，事發地區近年曾發生多宗路陷事件，塌陷原因主要歸結為連續降雨致路面下沉，令地下喉管基礎局部沉降，引發喉管爆裂，形成路面塌陷；亦有指在排水喉管鋪設工程進行完成後，因冬季氣溫低造成回填處出現沉降，加上降雨量大令部分路面出現塌陷現象。

有當地工程業專家分析，西寧市位處黃土高原與青藏高原接合部，土質絕大多數是濕陷性黃土，該市呈東西向條帶狀分布，地勢西南高、東北低，水往低處流，地下水位不斷升高，導致濕陷性黃土變形進而毀壞路基結構。

另西寧市近年發生的塌陷事件多在巴士站，經專家調查發現，一些巴士車型重大、載客量多，所行駛的路面卻是按照以前標準設計，導致巴士專用行車線易破損、壽命短。解決問題的最安全方法是是換土，但這次發生塌陷的南大街在老城區，古老建築多、居民多，要一次性把黃土全部挖走回填難度很大。

周四的通報又提到巴士跌落大坑後發生爆炸，原因是巴士砸向鋪設有10千伏高壓電纜的電力管道，直接造成電纜管道斷裂、電纜本體主絕緣嚴重受損，造成電纜短路並產生弧光，以及疑似燃爆。