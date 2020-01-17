漁民撈間諜裝置獎50萬人民幣　BBC記者：海上民兵

江蘇漁民近日撈獲外國水下間諜裝置一事，被中國官媒廣泛報道。英國廣播公司（BBC）記者阿莫斯（Owen Amos）指出，中國漁民並非首次撈獲外國水下間諜裝置，更有漁民獲獎勵50萬元人民幣（約56萬港元），是中國人均收入的17倍。他認為，中國漁民數量眾多，並肩負軍事使命，更是民兵力量的組成部分。

官媒報道沒有說明間諜裝置由哪國製造，但它們能在水下執行調查、識別、存儲和傳輸等一體化的竊密任務。阿莫斯表示，美國海軍於2009年起資助「自主水下航行器」研究，主要用於跟蹤潛在敵人的潛艇、尋找並處理水下炸彈、部署偵查設備及監聽監視「海底設施」，包括通訊電纜。他推斷，江蘇漁民可能撈獲「自主水下航行器」，該裝置可在水中游弋長達數月，而且造價較低廉，損失可以承受。

倫敦國際戰略問題研究所的亞太安全專家內爾（Alexander Neill）認為，江蘇沿海是競爭激烈的海域，撈獲的裝置可能來自美國海軍、日本海上自衞隊，也可能來自台灣。他認為，中國漁船發揮海上第一道防線和監視的職能，愈來愈多的漁船隊編入海上民兵。

美國海軍戰爭學院的埃里克森教授（Andrew S. Erickson）認為，中國這種獨特的制度，外部所知甚少。美國國防部2017年公布報告說，中國海上民兵近年來在許多軍事行動和脅迫事件中發揮了重要作用。報告指，過去中國海上民兵從商業機構或漁民租賃船隻使用，但是現在中國似乎建造國有的捕魚船隊，供海上民兵使用。