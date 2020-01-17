推廣量子波動速讀法惹爭議　5教育機構被查處

內地多間培訓機構早前推出「量子波動速讀法」，只要1至5分鐘就能看完10萬字的書，甚至閉上眼亦可與書本發生感應，惟其後被揭發是騙局，引起輿論熱議。國務院教育督導委員會辦公室日前通報，要求規範校外培訓機構發展，特別點名提到深圳、四川等地5間主打「量子波動速讀法」的機構已被查處。

據通報，自2018年以來，校外培訓機構專項治理取得階段性成效，惟個別地方仍有機構違反國家政策，違規展開培訓，擾亂校外培訓市場秩序，影響惡劣。通報要求各地強化日常監管，加強對辦學審批、學科類培訓內容備案等，並要嚴肅查處虛假宣傳、違規培訓的培訓機構，同時要廣泛宣傳科學的教育理念和知識，引導家長樹立科學的育兒理念，避免盲目參加校外培訓。

通報特別點名提及，深圳一間名為「北京心智通全腦開發深圳分公司」的教育機構，違規推出「量子波動速讀」相關培訓，因並無營業執照及辦學許可，已被關停取締；另外，4間分別位於山西太原及四川成都的同類型教育機構，亦有相同的情況，均已被查封要求停辦，並約談法定代表人。