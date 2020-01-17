罷免韓國瑜第一階段達標 　近3萬人簽聯署書

多個民間團發起罷免高雄市長韓國瑜的行動完成聯署，交予高雄市選委會，目前後者完成第一階段提議書查核，並已於本周三（15日）送交中央選舉委員會。中選會副主委陳朝建周五（17日）表示，聯署人數已超過規定的22,814人；中選會將於下周一（20日）前，函請提議領銜人領取第二階段連署人名冊，並於2個月內徵求連署。

陳朝建表示，2018年高雄市長選舉的選舉人數為2,281,338人，提議人的人數依法應達選舉人數1%，亦即22,814人或以上；根據高雄市選委會函報的查對清點結果，本案聯署人共有29,908人，其中28,560人符合規定、1348人不符規定，已達法定人數。

另外，高雄市府估算罷韓投票約需8000多萬元（新台幣，下同，約2110萬港元），如果要補選，則需要1.3億元（約3430萬港元），兩項總共超過2億元（約5000萬港元）。發起罷韓的Wecare高雄發起人尹立表示，只要韓國瑜辭職下台，就可以省下罷免的這筆公帑。台灣基進黨新任立委陳柏惟周五指出，這是民主的一部分，他表示尊重，「會永遠做抗韓的第一人」。