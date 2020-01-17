涉嫌嚴重違紀違法　中石化長慶油田前總工程師受查

內地持續反腐打貪，曾經被指是前中共政治局常委周永康嫡系的中國石油天然氣集團有限公司（下稱中石油）系統，再度成為腐敗「重災區」，早前已有多名現任、前任高管被查。中紀委周五（17日）公布，中石油長慶油田分公司前黨委委員、總工程師朱天壽涉嫌嚴重違紀違法，目前正受查。

資料顯示，現年64歲的朱天壽持博士研究生學歷，他1982年參加工作，先後任長慶石油勘探局採氣廠總工程師，長慶油田分公司採氣一廠副廠長、設備管理處長、數字化管理項目經理部經理、總工程師，他於2016年8月退休。

內媒此前報道，去年受查人員當中，有多人曾有中石油獨山子石化公司和長慶油田的工作經歷。其中，獨山子石化分公司黨委前書記付德新以及該公司北京聯絡處前主任張鵬江，去年6月底因涉嫌嚴重違紀違法受查。

去年2月至3月，中石油規劃計劃部副總經理胡永慶、中石油廣東石化分公司商務部黨支部書記兼主任馬文軍，同時受查落台；而上述4人均曾任職於作為中國西部重要石化基地的獨山子石化公司。此外，還有多名相關官員亦因涉嫌貪腐受查。