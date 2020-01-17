台漢殺前女友辯稱挽回感情　法院駁上訴維持無期徒刑

台灣台北市27歲男子廖晏霆早年持刀殺害前女友、網紅女主播邱喬琪，一審依殺人罪判處有期徒刑15年、褫奪公權7年；二審時，高等法院考慮到死者家屬拒絕廖男磕頭道歉，改判無期徒刑，惟廖不服上訴。台灣的最高法院周五（17日）駁回上訴，維持無期徒刑定讞。

判決書指出，廖男與死者邱女是高中同學，曾交往3年多，於2018年時因性格不合，邱女提出分手。廖男拒絕分手，多次騷擾邱女要求復合，且致電邱父恐嚇；至同年5月28日晚上6時許，廖男攜帶水果刀前往邱女住處談判，但邱女仍舊拒絕復合，廖男憤而猛砍邱女5刀，其中2刀深及胸椎、肺部，最終邱女不治。

案件一審時，台北地院認定廖男並非預謀殺人，且考慮到他當庭向死者父母道歉，遂判囚15年；至二審時，廖仍堅稱沒有殺人動機，強調自己是想挽回感情，但邱父當庭痛罵他「胡說八道」，拒絕接受道歉，高院改判廖男無期徒刑。最高法院周五認定二審判決無誤，駁回廖男上訴。

至於民事部分，法院一審認為廖男應賠償邱女父母約700萬元新台幣（約184萬港元），案件仍在審理當中。