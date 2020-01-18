水療會所大掃除　老泥毛髮沖回浴池嚇壞女客

內地聶女士周二（14日）晚上光顧福建泉州泉秀路一家水療會所，卻在浴池裏發現髒物，嚇得她立即離開浴池。聶女士指，髒物看起來像「老泥」，裏面又有毛髮，令人嘔心。

聶女士當時用紙巾將髒物包起來並拿給會所職員反映，當值的經理解釋，那是水池的沉澱物，沒有問題。但聶女士表示，當天髒物在水中已經有一段時間，工作人員也早就發現，但仍然讓客人使用浴池。聶女士又指當時自己赤裸身體進入浴池，擔心髒物會帶病菌或污染水質，對皮膚造成影響。在聶女士強烈要求下，店員當場採取了水樣本，但隨後卻沒再跟進。

聶女士其後向內地媒體投訴，記者於是聯絡水療會所負責人金小姐，她承認當值職員態度欠佳，但強調浴池已隨即停用，水也全部放掉，重新消毒後再注入新水。

金小姐又稱，浴池的水正常經多個水缸過濾，再循環注回浴池。但臨近過年，會所大掃除，並清洗其中一個水缸，卻導致水缸內的髒物沖回浴池。據知，會所事後除對相關主管和職員進行處罰，亦已跟聶女士溝通，假如她在5天內身體出現異常狀況，會所會派人陪同她做檢查。另經協商，會所亦已給聶女士賠償精神損失費1666元人民幣（約1920港元）。