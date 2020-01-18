最後一條無公路村打通　村民坐吊車跨越山谷

位處四川涼山彝族自治州、過去專門安置麻瘋病人的阿布洛哈村，被海拔3000多米的群山包圍，曾是全國唯一沒有公路接通的村落，隨着通村公路基本完工、臨時吊車運作，這個稱號在上月31日終於成為歷史。在此前，村民需沿陡峭的山路步行3小時才能出到公路。

23歲的女村民阿達麼友雜在村內出生及成長，她對道路開通感到興奮，因為以往外出非常不便，尤其有孩子生病，村民往往要抱着他們走外個小時，才能找到醫院。她希望之後能和家人一起看看外面的世界，也期待能將各種好東西帶回村內。

麻瘋在上世紀曾被認為是不治之症，根據官方紀錄，1949年全國麻瘋病人超過50萬，集中在東南沿海及西南地區。到了1980年，國內的麻風院、麻瘋村已有1199處。麻風村初建立時，規定病愈就可以回家，但是最終能回家者寥寥，大部分人進村後就再無離開半步。

在彝語中有「高山中的深谷」含意的阿布洛哈村，曾隨離了300多名麻瘋病人，且長年未有修建對外出行的道路，甚至到了2007年，村內仍推行人民公社的勞動生產方式。2017年，該村共有249人，9人是政府供養的麻瘋病人，其餘均為麻瘋病康復者的後代。