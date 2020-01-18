台灣選後民調分析　反修例與吳斯懷影響選情

台灣大選落幕，台灣的蔡英文總統擊敗國民黨候選人韓國瑜成功連任，民進黨亦拿下過半數立委席次，取得執政優勢。台媒分析及選後民調指出，民進黨成功操作「反對一國兩制」及香港反修例風波醞釀的「恐中情結」，加上國民黨提名主張統一的退役中將吳斯懷出戰不分區立委，讓民進黨獲取大量年輕選票而勝出。

台北市信民協會周四（16日）公布選後民調顯示，最影響選民改變投票對象的事件是香港反修例風波，多達26.7%；其次是吳斯懷列入國民黨不分區名單，達21.8%；也有部分選民因民進黨政府強行通過《反滲透法》、王立強間諜案、電視辯論與政見發表會等改變投票取向；其中，影響民進黨支持者最多的是反修列風波，至於最影響國民黨支持者的是《反滲透法》；惟亦有接近6成民眾未被外在因素影響投票意向。

該協會分析指出，此次選舉的投票文化受到網絡與媒體傳播影響，社會未來要邁向分裂或和諧，媒體文化的變遷將成為關鍵；另選舉結果亦證明，青年世代未就薪資太低、就業等社會問題，以選票向民進黨表達不滿，反而對國民黨的兩岸政策或韓國瑜個人形象等表達不滿，比例遠超過年長世代。