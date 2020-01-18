不滿電子學習機可睇鹹書　家長索賠12萬人仔

家住江西贛州瑞金的鍾女士為提升兒子的學習能力，前年花2000多元（人民幣，下同，約2300港元）買了一部電子學習機回家，但結果兒子成績反而愈來愈差。後來鍾女士發現學習機內竟有不雅內容，於是向產品生產商提出索償12萬元（約13.8萬港元）。

鍾女士稱，買學習機是希望幫讀初中的兒子學習英語，當時銷售員表示，家長可透過手機開啟或關閉學習機上所有軟件，並實時監察孩子的學習動態。但兒子用了一段時間，不但成績沒有提高，考試成績更大幅倒退，現在連考上高中都出現問題。

經詢問，兒子起初承認拿學習機看網絡小說，直至有天鍾女士關掉一款軟件後，兒子突然變得暴躁，亂砸東西，又不吃飯，要求她打開軟件，鍾女士才發現軟件內有色情小說，還附帶影片，於是便找銷售商理論，對方叫她聯絡生產商。

生產商售後服務工作人員解釋，該學習機提供上網服務，讓使用者自行下載相關的學習軟件。鍾女士兒子的問題，是有用戶在評論裏發布一些鏈結，點擊後會看不同類型的小說，目前商廠已將該款軟件下架。工作人員又表示，願給鍾女士全額退回買學習機的款項，並賠償1000元（約1150港元）的經濟損失。但鍾女士堅持要求對方支付兒子三年的一對一補習費另加精神賠償，雙方目前仍在協商。